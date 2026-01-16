Сорокин сыграл на ноль в матче с «Эдмонтоном», отразив 35 бросков – из них 5 от Макдэвида, прервавшего серию из 20 игр с очками. У Ильи 5 шатаутов в сезоне НХЛ – лучший результат в лиге

Илья Сорокин сыграл на ноль в матче с «Эдмонтоном», отразив 35 бросков.

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (1:0).

30-летний россиянин отразил все 35 бросков «Ойлерс» (в том числе 5 – от Коннора Макдэвида, завершившего серию из 20 матчей с очками).

Игра на ноль стала для Сорокина 5-й в текущем сезоне. Он стал единоличным лидером по шатаутам в текущей регулярке, обогнав Йеспера Валльстедта («Миннесота », 4) и Джоэла Хофера («Сент-Луис», 4).

Победа стала для Ильи 15-й в 28 играх в сезоне (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,47).