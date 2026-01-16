Дорофеев сделал дубль в матче с «Торонто», 3-й гол был отменен из-за офсайда. У форварда «Вегаса» 19+16 в 46 играх в сезоне
Павел Дорофеев сделал дубль в матче с «Торонто».
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 2 шайбы в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:5 ОТ).
На счету 25-летнего россиянина стало 35 (19+16) очков в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».
Сегодня Дорофеев (21:28 – четвертое время среди форвардов «Голден Найтс», нейтральная полезность) реализовал 2 из 4 бросков в створ.
Еще один гол нападающего – за 4 минуты до окончания третьего периода – был отменен из-за офсайда. Таким образом, хет-трик не состоялся.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
