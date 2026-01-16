Хуснутдинов забил «Сиэтлу» на 1-й минуте – 10-й гол в сезоне. У форварда «Бостона» 21 очко в 43 играх

Марат Хуснутдинов забил «Сиэтлу» на 1-й минуте – 10-й гол в сезоне.

Форвард «Бостона » Марат Хуснутдинов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (4:2).

23-летний россиянин отличился на 57-й секунде встречи, открыв счет. На его счету 21 (10+11) очко в 43 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Марат (13:28, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.