Хуснутдинов забил «Сиэтлу» на 1-й минуте – 10-й гол в сезоне. У форварда «Бостона» 21 очко в 43 играх
Марат Хуснутдинов забил «Сиэтлу» на 1-й минуте – 10-й гол в сезоне.
Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:2).
23-летний россиянин отличился на 57-й секунде встречи, открыв счет. На его счету 21 (10+11) очко в 43 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
Сегодня Марат (13:28, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости