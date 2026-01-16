Овечкин не забил во 2-м матче подряд: ассист, 3 броска, 1 потеря и «минус 1» за 21:21 против «Сан-Хосе». У него 20+21 в 48 играх в сезоне
Александр Овечкин не забил в матче с «Сан-Хосе».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:3), но ассистировал при шайбе Дилана Строума.
Во втором периоде после броска 40-летнего россиянина в большинстве шайба отскочила к Строуму от борта, канадец отправил ее в ворота «Шаркс».
На счету Овечкина 41 (20+21) очко в 48 играх в текущем сезоне при полезности «+2». Он не забил в двух матчах подряд после голевой серии из 4 игр.
Сегодня Александр (21:21, «минус 1») отметился 3 бросками в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
