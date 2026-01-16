Марченко забил «Ванкуверу» – отобрал шайбу у борта, подыграл себе ногой и бросил в девятку. У него 1+1 в матче и 40 очков в 43 играх в сезоне
Кирилл Марченко набрал 1+1 в матче с «Ванкувером» и стал 3-й звездой.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:1).
Во втором периоде он завладел шайбой в борьбе у борта с защитником «Кэнакс» Маркусом Петтерссоном, подыграл себе ногой и нанес точный бросок в девятку. Этот гол в итоге стал победным.
25-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. На его счету стало 40 (17+23) очков в 43 играх в текущем сезоне при полезности «+3».
Сегодня Марченко (17:03, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.
