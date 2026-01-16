«Баффало» выиграл 15 из 17 последних матчей и идет на 6-м месте на Востоке. Тейдж Томпсон набрал 3+2 в игре с «Монреалем»

«Баффало» выиграл 15 из 17 последних матчей и идет на 5-м месте на Востоке.

«Баффало» обыграл «Монреаль » (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Линди Раффа 15-й в 17 последних играх.

С 56 очками в 46 играх «Сэйбрс» идут на 4-м месте в Атлантическом дивизионе и 6-м – в Восточной конференции, находясь в зоне плей-офф.

Первой звездой матча с «Канадиенс» был признан форвард Тейдж Томпсон , набравший 5 (3+2) очков. У него стало 3 игры с 5+ баллами за клуб в рамках регулярок.

Больше таких матчей в истории «Баффало » записали в актив только Жильбер Перро (14), Пэт Лафонтен (8), Дэйв Андрейчук (7), Александр Могильный и Дэнни Гэйр (по 4).

По числу хет-триков за «Сэйбрс» Томпсон (9) сравнялся с Андрейчуком и делит с ним 5-е место в истории клуба. Выше идут Рик Мартен (21), Перро (18), Могильный и Гэйр (по 10).