Демидов забил «Баффало» – 1-й гол за 10 матчей. Иван первым из новичков набрал 40 очков в этом сезоне НХЛ, у него 11+29 в 48 играх
Иван Демидов забил «Баффало» – 1-й гол за 10 матчей.
Форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:5).
20-летний россиянин прервал безголевую серию из 9 игр (0+7 на отрезке). На его счету стало 40 (11+29) очков в 48 матчах в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 15:17.
Демидов первым из новичков в этом сезоне набрал 40 баллов. Среди всех остальных ближе всех к этой отметке форвард Беккетт Сеннеке из «Анахайма» (35 баллов в 46 играх, 15+20).
Сегодня Иван (16:10 – четвертое время среди форвардов «Монреаля», «минус 1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
