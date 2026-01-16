Малкин набрал 0+2 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 34 очка и «+8» в 31 игре в сезоне

Евгений Малкин набрал 0+2 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3) и был признан третьей звездой встречи.

На счету 39-летнего россиянина стало 34 (10+24) очка в 31 матче в текущем сезоне при полезности «+8».

Сегодня Малкин (15:34, «+1») также отметился 1 броском в створ, 1 блоком и 1 перехватом при 3 потерях.