Чинахов забил «Филадельфии» с передачи Малкина – 3-й гол в 8 матчах за «Питтсбург» после обмена. У него 10 очков в 37 играх в сезоне
Егор Чинахов забил «Филадельфии» – 3-й гол в 8 матчах за «Питтсбург».
Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шайбу с передачи Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).
На счету 24-летнего россиянина стало 10 (6+4) очков в 37 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
За «Пингвинс» – 4 (3+1) балла в 8 играх после обмена из «Коламбуса» («+2», среднее время на льду – 12:11).
Сегодня Чинахов (11:19 – минимальное время в «Питтсбурге», «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
