Мичков забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче против «Питтсбурга» и провел 1-ю драку в НХЛ – с Лизоттом. Матвей прервал серию из 9 игр без голов
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу и подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:6).
21-летний россиянин установил окончательный счет, прервав безголевую серию из 9 игр. На его счету стало 24 (10+14) очка в 45 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5» и 45 минутах штрафа.
В третьем периоде (до момента с голом) Мичков впервые за карьеру в лиге провел полноценную драку – с форвардом «Пингвинс» Блэйком Лизоттом.
Матвей заступился за одноклубника Денвера Барки, против которого Лизотт применил силовой прием. Обоим участникам драки дали 5-минутные удаления, а Мичков получил дополнительные 2 минуты за грубость.
Большинство посетителей портала HockeyFights назвало победителем в драке игрока «Питтсбурга».
Матвей сегодня (14:45, полезность «+2») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.