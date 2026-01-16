Мичков забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче против «Питтсбурга» и провел 1-ю драку в НХЛ – с Лизоттом. Матвей прервал серию из 9 игр без голов

Матвей Мичков забил «Питтсбургу» и впервые в НХЛ подрался.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу и подрался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (3:6).

21-летний россиянин установил окончательный счет, прервав безголевую серию из 9 игр. На его счету стало 24 (10+14) очка в 45 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5» и 45 минутах штрафа.

В третьем периоде (до момента с голом) Мичков впервые за карьеру в лиге провел полноценную драку – с форвардом «Пингвинс» Блэйком Лизоттом.

Матвей заступился за одноклубника Денвера Барки, против которого Лизотт применил силовой прием. Обоим участникам драки дали 5-минутные удаления, а Мичков получил дополнительные 2 минуты за грубость.

Большинство посетителей портала HockeyFights назвало победителем в драке игрока «Питтсбурга».

Матвей сегодня (14:45, полезность «+2») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.