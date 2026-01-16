Сергеев о 5 поражениях «Динамо» в 6 матчах: «Тенденция плохая. Надо убрать ошибки»

Сергеев о 5 поражениях «Динамо» в 6 матчах: надо убрать ошибки.

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев оценил спад команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В последних 6 матчах бело-голубые потерпели 5 поражений.

— Что произошло с командой в матче со «Спартаком» после того, как она отыгралась с 0:2? Почему не закрепили этот успех?

— Да, не закрепили. Трудно сказать почему. Если брать всю игру, то мы попались на двух ошибках.

— Есть общие причины всех последних поражений «Динамо»?

— Не думаю, что можно говорить о каких-то общих причинах. Но тенденция плохая.

— Но почему она возникла?

— Ошибаемся, ошибаемся.

— Что надо сделать, чтобы преодолеть эту тенденцию?

— Убрать ошибки.

— Есть сейчас нервяк и паника от того, что «Динамо» постепенно смещается с лидирующих позиций и выпало из топ-4 на Западе?

— Паники нет. А нервяк есть, конечно. Когда не выигрываешь, уверенность уходит. Надо работать, чтобы ее вернуть обратно, – сказал Сергеев.