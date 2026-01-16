«Шанхай» может назначить Игнатьева главным тренером. Он был ассистентом Галлана
«Шанхай» рассматривает кандидатуру Виктора Игнатьева на пост главного тренера.
55-летний специалист занимает пост старшего тренера китайского клуба. В сезоне-2023/24 Игнатьев возглавлял «Дрэгонс», когда те назывались «Куньлунь».
Прежний главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан покинул клуб из-за проблем со здоровьем.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
