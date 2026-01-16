Трамп принял «Флориду» в Белом доме в честь победы в Кубке Стэнли-2025. Игроки подарили президенту США два чемпионских перстня, золотую клюшку и именной свитер

Дональд Трамп принял хоккеистов «Флориды» в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп принял хоккеистов «Флориды» в Белом доме в честь победы команды в Кубке Стэнли-2025.

«Флорида » в финальной серии обыграла «Эдмонтон» (4-2) и во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли .

В составе команды выступают россияне Дмитрий Куликов и Сергей Бобровский .

Во время визита в Белый дом хоккеисты подарили Трампу два чемпионских перстня, золотую хоккейную клюшку и именной свитер.

Фото: x.com/diyarkurda