Трамп принял «Флориду» в Белом доме в честь победы в Кубке Стэнли-2025. Игроки подарили президенту США два чемпионских перстня, золотую клюшку и именной свитер
Дональд Трамп принял хоккеистов «Флориды» в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп принял хоккеистов «Флориды» в Белом доме в честь победы команды в Кубке Стэнли-2025.
«Флорида» в финальной серии обыграла «Эдмонтон» (4-2) и во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли.
В составе команды выступают россияне Дмитрий Куликов и Сергей Бобровский.
Во время визита в Белый дом хоккеисты подарили Трампу два чемпионских перстня, золотую хоккейную клюшку и именной свитер.
Фото: x.com/diyarkurda
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Белого дома
