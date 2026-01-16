  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЛеБрюн о возможном обмене Хэмилтона: «Каролина» и «Торонто» входят в число потенциальных кандидатов. «Лифс» не станут рассматривать сделку, если «Девилс» не удержат часть его зарплаты»
5

ЛеБрюн о возможном обмене Хэмилтона: «Каролина» и «Торонто» входят в число потенциальных кандидатов. «Лифс» не станут рассматривать сделку, если «Девилс» не удержат часть его зарплаты»

Пьер ЛеБрюн высказался о возможном обмене Дуги Хэмилтона.

Инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн высказался о возможном обмене защитника «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтона.

В нынешнем сезоне Хэмилтон провел 42 матча и набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «минус 1».

Срок соглашения Хэмилтона с кэпхитом 9 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28. В контракте есть модифицированный пункт о запрете на обмен. Игрок должен предоставить список из 10 команд, в которые не против перейти. 

«Дуги Хэмилтон неожиданно вернулся в состав «Нью-Джерси» после одной игры в запасе, но это не меняет того, как, вероятно, будет развиваться его ситуация. Все заинтересованные стороны по-прежнему сосредоточены на поиске решения через обмен.

У Хэмилтона осталось еще два года по контракту с зарплатой в 9 млн долларов. Есть надежда, что обмен состоится до введения моратория на трансферы перед Олимпийскими играми 4 февраля, но, учитывая условия контракта, гарантий нет.

В число потенциальных кандидатов входят «Каролина» и «Торонто». Хэмилтон был результативным игроком в «Харрикейнс», и к нему проявляют определенный интерес. А генеральный менеджер «Лифс» Брэд Треливинг работал с Хэмилтоном в «Калгари». Конечно, он обменял его, но «Лифс» нужен праворукий защитник для топ-4 из-за травмы Криса Танева.

Считается, что «Торонто» не станут рассматривать сделку, если «Нью-Джерси» не удержит значительную часть зарплаты игрока в своей платежке.

Очевидно, есть и другие заинтересованные команды. Звонки начали поступать после того, как он не попал в состав на матч, а заявления его агента Джей Пи Бэрри и генменеджера Тома Фицджеральда попали в заголовки новостей», – написал ЛеБрюн.

Агент Хэмилтона об игроке в запасе «Нью-Джерси»: «У Дуги есть список из 10 клубов для обмена. Мы дали «Девилс» понять, что рассмотрим и другие команды»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoДуги Хэмилтон
logoНью-Джерси
logoНХЛ
возможные переходы
Пьер ЛеБрюн
logoКаролина
logoБрэд Треливинг
logoТоронто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хэмилтон сделал 2 передачи и набрал «+3» в матче с «Миннесотой». Защитник вернулся в состав «Нью-Джерси» после одной игры в запасе
13 января, 08:05
Хэмилтон заблокировал обмен в «Сан-Хосе» из «Нью-Джерси» в 2025 году. Клубы уже договорились о сделке
12 января, 11:45
Агент Хэмилтона об игроке в запасе «Нью-Джерси»: «У Дуги есть список из 10 клубов для обмена. Мы дали «Девилс» понять, что рассмотрим и другие команды»
11 января, 11:28
Главные новости
Вячеслав Козлов об усилении «Динамо»: «Хотелось бы. В зависимости от того, кто и что попросит. Я даже не знаю, кого предлагают»
26 минут назад
Ничушкин не сыграет против «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела
40 минут назад
Ларионов про ошибки Плотникова и Педана: «Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все. Проще взять вину на себя, как тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться»
46 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Колорадо», «Торонто» сыграет с «Миннесотой», «Вегас» против «Филадельфии», «Каролина» победила «Баффало»
48 минут назадLive
Хартли о нападении «Локомотива»: «Голов недостаточно, это оказывает давление при игре в обороне. В матче с «Торпедо» мы не справились в защите, допустили грубые ошибки»
сегодня, 20:58
Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» забил в 3-й игре подряд, у него 42 очка в 50 матчах
сегодня, 20:57Видео
Вячеслав Козлов о 5:4 с «Северсталью»: «Какую игру уже ведем в счете и не можем довести до конца. Молодцы, что выиграли по буллитам, потому что постоянно проигрывать… Ребята уже в отчаянии были»
сегодня, 20:35
Ларионов о 3:4 от «Динамо» Минск: «Обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч. Остается только как можно быстрее это забыть, двигаться дальше. Это момент психологии»
сегодня, 20:22
Тейдж Томпсон с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Йоси с 2+5 – 2-я, Веймелка с 3 победами – 3-я
сегодня, 20:10
Хартли об 1:3 от «Торпедо»: «Мы сами себе выстрелили в ногу, ни один из пропущенных голов не должен был случиться»
сегодня, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Козырев о 4:5 от «Динамо»: «Отрадно, что смогли зацепиться за матч, вытащили игру в концовке. Мы проявили характер и стали играть более комбинационно»
3 минуты назад
Дмитрий Квартальнов: «Шипачев – значимая фигура для минского «Динамо», делает потрясающую игру. Он преодолел отметку в 1000 очков, сейчас у него мысли о команде»
15 минут назад
Квартальнов о «Динамо» Минск: «Команда строится, в Беларуси ажиотаж есть. Идет становление, шишки набиваем, 1-е место в конференции надо заслужить»
сегодня, 20:47
Козырев о лидерстве «Северстали» на Западе: «Психологически это положительный момент. Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду»
сегодня, 19:56
Исаков о 3:1 с «Локомотивом»: «Очень важный матч. У «Торпедо» были сложности, но сейчас начинаем набирать желаемый ход»
сегодня, 19:35
Еременко о «Салавате»: «Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и в плей-офф все срослось. Хочется, чтоб команда прошла как минимум дальше первого раунда»
сегодня, 17:21
Савельев о Лаве в «Шанхае»: «Не первый игрок или специалист, который приезжает в КХЛ, имея мутности в Северной Америке»
сегодня, 16:59
Первый тренер Кучерова: «Овечкин – снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он организовывает игру. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать»
сегодня, 16:51
Величкин о Шипачеве и 1000 очков: «Его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным. Сергей первым в КХЛ получил золотую клюшку и всеобщее признание»
сегодня, 14:58
Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»
сегодня, 13:46