ЛеБрюн о возможном обмене Хэмилтона: «Каролина» и «Торонто» входят в число потенциальных кандидатов. «Лифс» не станут рассматривать сделку, если «Девилс» не удержат часть его зарплаты»

Пьер ЛеБрюн высказался о возможном обмене Дуги Хэмилтона.

Инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн высказался о возможном обмене защитника «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтона.

В нынешнем сезоне Хэмилтон провел 42 матча и набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «минус 1».

Срок соглашения Хэмилтона с кэпхитом 9 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28. В контракте есть модифицированный пункт о запрете на обмен. Игрок должен предоставить список из 10 команд, в которые не против перейти.

«Дуги Хэмилтон неожиданно вернулся в состав «Нью-Джерси» после одной игры в запасе, но это не меняет того, как, вероятно, будет развиваться его ситуация. Все заинтересованные стороны по-прежнему сосредоточены на поиске решения через обмен.

У Хэмилтона осталось еще два года по контракту с зарплатой в 9 млн долларов. Есть надежда, что обмен состоится до введения моратория на трансферы перед Олимпийскими играми 4 февраля, но, учитывая условия контракта, гарантий нет.

В число потенциальных кандидатов входят «Каролина » и «Торонто ». Хэмилтон был результативным игроком в «Харрикейнс», и к нему проявляют определенный интерес. А генеральный менеджер «Лифс» Брэд Треливинг работал с Хэмилтоном в «Калгари». Конечно, он обменял его, но «Лифс» нужен праворукий защитник для топ-4 из-за травмы Криса Танева.

Считается, что «Торонто» не станут рассматривать сделку, если «Нью-Джерси» не удержит значительную часть зарплаты игрока в своей платежке.

Очевидно, есть и другие заинтересованные команды. Звонки начали поступать после того, как он не попал в состав на матч, а заявления его агента Джей Пи Бэрри и генменеджера Тома Фицджеральда попали в заголовки новостей», – написал ЛеБрюн.

Агент Хэмилтона об игроке в запасе «Нью-Джерси»: «У Дуги есть список из 10 клубов для обмена. Мы дали «Девилс» понять, что рассмотрим и другие команды»