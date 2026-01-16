  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о том, строит ли систему в ЦСКА: «Мы не занимаемся популизмом, идем к цели. Плодотворная работа каждый день дает результат»
7

Никитин о том, строит ли систему в ЦСКА: «Мы не занимаемся популизмом, идем к цели. Плодотворная работа каждый день дает результат»

Игорь Никитин высказался после поражения ЦСКА от «Авангарда».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после поражения в матче с «Авангардом» (1:2).

– Как оцените качество голевых моментов в атаке?

– Их было недостаточно создано, чтобы заставить ошибаться такого вратаря, как Никита Серебряков. Ждать тут чуда глупо. Мы с уважением относимся к любому голкиперу, не ждем и с себя спрашиваем. Мы были недостаточно последовательны.

– Прохор Полтапов забил пять голов в последних трех матчах. С чем связан этот всплеск?

– Прохор как молодой игрок – мы разговаривали с ним в начале сезона и объясняли, что ему потребуется время на адаптацию. Не сказать, что он прям двухсторонний игрок. Но стал намного качественнее. Все без исключения теряют свои бомбардирские навыки. Но тот, кто упорно работает, к ним возвращается то, что им дали родители с тренерами и Господь.

– А как подключить остальных форвардов к результативности?

– Самолюбие у нормального спортсмена есть. Думаю, оно взыграет. Гол – это непростая химия, тут вся тройка должна сыграть, и удача к тебе должна повернуться. Мы в процессе, и наверное, все закономерно.

– А почему в третьем периоде вы заменили Гамзина?

– У него шнурки разорвало. Была нарушена экипировка. Для вратаря это жизненная необходимость, чтобы привести ее в порядок.

– В этом сезоне вы строите систему в ЦСКА?

– Есть пословица: «Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом». Мы не мечтаем. Наша команда должна еще и делать. Я уже давно привык работать ежедневно, не задавая вопросов.

Плодотворная работа каждый день и вера в тех, с кем ты это делаешь, дает результат. Мы не занимаемся популизмом, но идем к своей цели. А результат рано или поздно будет. А если не работаешь, то не будет.

– Была ли установка персонально играть против Константина Окулова?

– Конечно, к таким игрокам, как Окулов, нужно относиться с уважением. В то же время если будешь сильно уважать, то Костя может сыграть очень нестандартно. Его надо перекрывать. Но он на то и мастер, чтобы ходит от опеки и создает моменты. Я благодарен судьбе, что в свое время с ним поработал. Но когда мы соперники, тут уже денежки врозь, – сказал Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoКонстантин Окулов
logoКХЛ
logoАвангард
logoИгорь Никитин
logoНикита Серебряков
logoПрохор Полтапов
logoДмитрий Гамзин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ги Буше о том, что Костин сцепился с Провольневым: «Поддерживаю его действия. Когда против партнера сыграли грязно, надо вступиться»
15 января, 19:59
Ги Буше о 2:1: «ЦСКА напоминает то, как смотрелся «Локомотив» в прошлом сезоне. У них сильный тренер, команда выглядит как единый кулак»
15 января, 18:25
Никитин об 1:2 от «Авангарда»: «У ЦСКА не получилось сыграть весь матч на уровне. Были провалы, которые привели к поражению»
15 января, 17:12
Главные новости
Вячеслав Козлов об усилении «Динамо»: «Хотелось бы. В зависимости от того, кто и что попросит. Я даже не знаю, кого предлагают»
26 минут назад
Ничушкин не сыграет против «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела
40 минут назад
Ларионов про ошибки Плотникова и Педана: «Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все. Проще взять вину на себя, как тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться»
46 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Колорадо», «Торонто» сыграет с «Миннесотой», «Вегас» против «Филадельфии», «Каролина» победила «Баффало»
48 минут назадLive
Хартли о нападении «Локомотива»: «Голов недостаточно, это оказывает давление при игре в обороне. В матче с «Торпедо» мы не справились в защите, допустили грубые ошибки»
сегодня, 20:58
Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» забил в 3-й игре подряд, у него 42 очка в 50 матчах
сегодня, 20:57Видео
Вячеслав Козлов о 5:4 с «Северсталью»: «Какую игру уже ведем в счете и не можем довести до конца. Молодцы, что выиграли по буллитам, потому что постоянно проигрывать… Ребята уже в отчаянии были»
сегодня, 20:35
Ларионов о 3:4 от «Динамо» Минск: «Обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч. Остается только как можно быстрее это забыть, двигаться дальше. Это момент психологии»
сегодня, 20:22
Тейдж Томпсон с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Йоси с 2+5 – 2-я, Веймелка с 3 победами – 3-я
сегодня, 20:10
Хартли об 1:3 от «Торпедо»: «Мы сами себе выстрелили в ногу, ни один из пропущенных голов не должен был случиться»
сегодня, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Козырев о 4:5 от «Динамо»: «Отрадно, что смогли зацепиться за матч, вытащили игру в концовке. Мы проявили характер и стали играть более комбинационно»
3 минуты назад
Дмитрий Квартальнов: «Шипачев – значимая фигура для минского «Динамо», делает потрясающую игру. Он преодолел отметку в 1000 очков, сейчас у него мысли о команде»
15 минут назад
Квартальнов о «Динамо» Минск: «Команда строится, в Беларуси ажиотаж есть. Идет становление, шишки набиваем, 1-е место в конференции надо заслужить»
сегодня, 20:47
Козырев о лидерстве «Северстали» на Западе: «Психологически это положительный момент. Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду»
сегодня, 19:56
Исаков о 3:1 с «Локомотивом»: «Очень важный матч. У «Торпедо» были сложности, но сейчас начинаем набирать желаемый ход»
сегодня, 19:35
Еременко о «Салавате»: «Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и в плей-офф все срослось. Хочется, чтоб команда прошла как минимум дальше первого раунда»
сегодня, 17:21
Савельев о Лаве в «Шанхае»: «Не первый игрок или специалист, который приезжает в КХЛ, имея мутности в Северной Америке»
сегодня, 16:59
Первый тренер Кучерова: «Овечкин – снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он организовывает игру. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать»
сегодня, 16:51
Величкин о Шипачеве и 1000 очков: «Его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным. Сергей первым в КХЛ получил золотую клюшку и всеобщее признание»
сегодня, 14:58
Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»
сегодня, 13:46