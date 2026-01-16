Никитин о том, строит ли систему в ЦСКА: «Мы не занимаемся популизмом, идем к цели. Плодотворная работа каждый день дает результат»

Игорь Никитин высказался после поражения ЦСКА от «Авангарда».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после поражения в матче с «Авангардом » (1:2).

– Как оцените качество голевых моментов в атаке?

– Их было недостаточно создано, чтобы заставить ошибаться такого вратаря, как Никита Серебряков . Ждать тут чуда глупо. Мы с уважением относимся к любому голкиперу, не ждем и с себя спрашиваем. Мы были недостаточно последовательны.

– Прохор Полтапов забил пять голов в последних трех матчах. С чем связан этот всплеск?

– Прохор как молодой игрок – мы разговаривали с ним в начале сезона и объясняли, что ему потребуется время на адаптацию. Не сказать, что он прям двухсторонний игрок. Но стал намного качественнее. Все без исключения теряют свои бомбардирские навыки. Но тот, кто упорно работает, к ним возвращается то, что им дали родители с тренерами и Господь.

– А как подключить остальных форвардов к результативности?

– Самолюбие у нормального спортсмена есть. Думаю, оно взыграет. Гол – это непростая химия, тут вся тройка должна сыграть, и удача к тебе должна повернуться. Мы в процессе, и наверное, все закономерно.

– А почему в третьем периоде вы заменили Гамзина?

– У него шнурки разорвало. Была нарушена экипировка. Для вратаря это жизненная необходимость, чтобы привести ее в порядок.

– В этом сезоне вы строите систему в ЦСКА?

– Есть пословица: «Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом». Мы не мечтаем. Наша команда должна еще и делать. Я уже давно привык работать ежедневно, не задавая вопросов.

Плодотворная работа каждый день и вера в тех, с кем ты это делаешь, дает результат. Мы не занимаемся популизмом, но идем к своей цели. А результат рано или поздно будет. А если не работаешь, то не будет.

– Была ли установка персонально играть против Константина Окулова?

– Конечно, к таким игрокам, как Окулов, нужно относиться с уважением. В то же время если будешь сильно уважать, то Костя может сыграть очень нестандартно. Его надо перекрывать. Но он на то и мастер, чтобы ходит от опеки и создает моменты. Я благодарен судьбе, что в свое время с ним поработал. Но когда мы соперники, тут уже денежки врозь, – сказал Никитин.