Фетисов о рекомендации НОК Латвии не контактировать с россиянами: «С кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен какую-то ценность из себя представляет?»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях Олимпийского комитета Латвии спортсменам не контактировать с россиянами и белорусами на Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно , что Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам избегать контактов с россиянами и белорусами на Играх в Италии, в том числе воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок.

– Как можете охарактеризовать решение латвийского олимпийского комитета?

– А что тут характеризовать? Ну да, все делают для того, чтобы не было общения, в приказном порядке даже. Все эти решения уже за пределами сознания.

Зачем они это делают? Наверное, есть у них какая-то задумка. Да и с кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен есть, который может хоть какую-то ценность из себя представлять? – заявил Фетисов.