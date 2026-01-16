НХЛ. «Вашингтон» уступил «Сан-Хосе», «Питтсбург» забросил 6 шайб «Филадельфии», «Миннесота» пропустила 6 голов от «Виннипега», «Вегас» вырвал победу у «Торонто»
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Сан-Хосе» (2:3), «Питтсбург» был сильнее «Филадельфии» (6:3), «Миннесота» проиграла «Виннипегу» (2:6), «Вегас» вырвал победу у «Торонто» (6:5 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
