НХЛ. «Вашингтон» уступил «Сан-Хосе», «Питтсбург» забросил 6 шайб «Филадельфии», «Миннесота» пропустила 6 голов от «Виннипега», «Вегас» вырвал победу у «Торонто»

В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил «Сан-Хосе» (2:3), «Питтсбург» был сильнее «Филадельфии» (6:3), «Миннесота» проиграла «Виннипегу» (2:6), «Вегас» вырвал победу у «Торонто» (6:5 ОТ). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

