Гашек о США: «Страна, где насилие и репрессии процветают, а демократия увядает, не должна принимать ЧМ по футболу или Олимпиаду»

Гашек о США: страна, где насилие и репрессии процветают, а демократия увядает.

Бывший голкипер клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал информацию, что около 17 тысяч фанатов сдали билеты на чемпионат мира по футболу в знак протеста против политики США и их президента Дональда Трампа .

Турнир состоится в июне-июле 2026 года в США, Мексике и Канаде.

«17 тысяч сданных билетов? Этого недостаточно! Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают, которая не уважает международное право, не должна принимать чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры!» – написал Гашек в соцсетях.

Напомним, летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе.

Фетисов о призывах лишить США ЧМ-2026: «Посмотрим, как они будут выкручиваться. Прецедент хороший с точки зрения нашей ситуации»