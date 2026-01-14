Кучеров забил победный буллит в матче с «Питтсбургом», но прервал серию из 10 игр с очками. У него 4 броска, 4 минуты штрафа и «минус 1» за 26:22 – 2-е время в сезоне

Никита Кучеров забил победный буллит в матче с «Питтсбургом».

Форвард «Тампы » Никита Кучеров принес своей команде победу в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (2:1 Б).

В основное и дополнительное время 32-летний россиянин не отметился результативными действиями и прервал серию игр с очками из 10 матчей (10+15 на отрезке).

В текущем сезоне у Кучерова 67 (23+44) очков в 41 игре при полезности «+23». Он делит 4-е место в гонке бомбардиров лиги с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона».

Сегодня Кучеров (26:22 – второй показатель игрового времени в этом сезоне, «минус 1») 4 раза бросил в створ и получил 2 малых штрафа (оба – в первом периоде). Статистика потерь и перехватов – 2:1.