Малкин забил «Тампе» – 10-й гол в сезоне. У него 32 очка в 30 играх

Евгений Малкин забил «Тампе» – 10-й гол в сезоне.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (1:2 Б).

Нападающий отличился на 57:44 и перевел игру в овертайм.

На счету 39-летнего россиянина стало 32 (10+22) очка в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+7».

Сегодня Малкин (20:20, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок и выиграл единственное вбрасывание. Статистика потерь и перехватов – 2:1.