Овечкин без очков впервые за 5 игр: 4 броска, 1 хит и «+1» в матче с «Монреалем». Он сыграл 24:45 – максимальное время в этом сезоне

Александр Овечкин остался без очков впервые за 5 игр.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (3:2 ОТ).

40-летний россиянин завершил серию из 4 подряд игр с очками и голами (5+1 на отрезке). В сезоне у него 40 (20+20) баллов в 47 играх при полезности «+3».

Сегодня Овечкин провел на льду 24 минуты 45 секунд – максимальное игровое время в текущем сезоне.

Он завершил игру с полезностью «+1», 4 раза бросил в створ ворот (еще дважды не попал в створ), применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.