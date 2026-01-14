Овечкин без очков впервые за 5 игр: 4 броска, 1 хит и «+1» в матче с «Монреалем». Он сыграл 24:45 – максимальное время в этом сезоне
Александр Овечкин остался без очков впервые за 5 игр.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:2 ОТ).
40-летний россиянин завершил серию из 4 подряд игр с очками и голами (5+1 на отрезке). В сезоне у него 40 (20+20) баллов в 47 играх при полезности «+3».
Сегодня Овечкин провел на льду 24 минуты 45 секунд – максимальное игровое время в текущем сезоне.
Он завершил игру с полезностью «+1», 4 раза бросил в створ ворот (еще дважды не попал в створ), применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
