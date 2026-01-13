  • Спортс
Вадим Шипачев: «Если бы в начале мне сказали «ты наберешь 1000 очков», это было бы вранье. У всех есть мечты, амбиции, но получается не у всех»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев заявил, что даже и не думал о том, что сможет покорить отметку в 1000 очков в КХЛ

Сколько сообщений с поздравлениями вы получили вчера? Есть точная цифра?
 
– Сообщений было очень много, и они до сих пор продолжают приходить. Я стараюсь никого не пропустить, всем ответить.

Были неожиданные поздравления, от кого точно не ожидали?

– Да разные люди написали... Сообщений правда очень много.

1000 очков. Если вернуться в Белгород, в ранний Череповец – приходила мысль, что можете вот так в историю попасть?

– Конечно, нет. Если кто-то сказал бы мне тогда «ты наберешь 1000 очков», это было бы вранье. Мне кажется, ни один хоккеист не думает, что сможет набрать тысячу или выиграть что-то. У всех есть мечты, амбиции, но получается не у всех.

Но дети же всегда говорят: «Хочу стать тем-то, попасть в сборную». А вы в Белгороде о чем мечтали?

– Мечтал попасть в КХЛ: хорошо сыграть за Белгород, заиграть в лиге и дальше просто выступать в КХЛ. Потом уже, когда пробился, мечта была закрепиться, играть стабильно. Потом следующая ступенька – переехал в Питер, хотелось выиграть кубок. И так шаг за шагом. Про сборную тоже думал: когда несколько лет подряд играл в «Северстали», хотелось, чтобы вызвали. Вот так по ступенькам все и идет, – сказал Шипачев. 

