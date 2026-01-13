У «Ак Барса» 2 поражения в 3 последних матчах – сегодня 0:2 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет второй на Востоке
«Ак Барс» проиграл 2 из 3 последних матчей.
«Ак Барс» дома проиграл «Нефтехимику» в FONBET Чемпионате КХЛ (0:2).
Это второе поражение казанцев в трех последних матчах – ранее проиграли «Авангарду» (1:2) и победили «Барыс» (3:1).
Команда Анвара Гатиятулина занимает 2-е место в таблице Востока (45 игр, 60 очков).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости