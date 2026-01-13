Сын олимпийского чемпиона по вольной борьбе и депутата Таймазова дебютировал за «Ак Барс» в игре с «Нефтехимиком»

Сын Артура Таймазова дебютировал за «Ак Барс».

20-летний Арсен Таймазов дебютировал за «Ак Барс » в матче с «Нефтехимиком » в FONBET чемпионате КХЛ (0:1, третий период).

Отцом защитника является Артур Таймазов – бывший борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, серебряный призер Игр-2000 в Сиднее и депутат Госдумы РФ.

Хоккеист провел на площадке 1 минуту 40 секунд за два периода.