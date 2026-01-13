Левшунов провел смену в 5:33 в игре с «Эдмонтоном». Рекорд НХЛ – 6 минут и 2 секунды

Левшунов провел смену в 5:33 в матче с «Эдмонтоном».

Защитник «Чикаго» Артем Левшунов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (1:4) провел смену в 5:33.

Суммарно белорус провел на площадке 24:33 и не отметился результативными действиями.

Рекорд НХЛ принадлежит Джеку Хьюзу из «Нью-Джерси», который провел смену в 6 минут и 2 секунды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» 10 декабря 2022 года.