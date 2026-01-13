  • Спортс
  • Буше о 3:4 с «Салаватом»: «У «Авангарда» 46 бросков в створ, у противника – 20, их топы показали себя лучше наших. Когда голкипер соперника в огне, нужно искать удачу через «мусорные» голы»
36

Буше о 3:4 с «Салаватом»: «У «Авангарда» 46 бросков в створ, у противника – 20, их топы показали себя лучше наших. Когда голкипер соперника в огне, нужно искать удачу через «мусорные» голы»

Буше о 3:4: топовые игроки «Салавата» показали себя лучше, чем у «Авангарда».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Салават Юлаева» (3:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

– У нас сегодня было 46 бросков в створ ворот, у противника – 20. При этом нам не хватало остроты в завершении. Лучшими игроками матча стали их вратарь Вязовой и Ремпал. То есть их топовые игроки сегодня показали себя лучше, чем наши. И две шайбы в наши ворота залетели, когда этого не должно было произойти. Мы не должны были этого допускать. 
 
- Может, надо было бросать более креативно и изобретательно? Вратарь очень легко ловил эти броски.

– Нет, здесь вопрос абсолютно не в креативе. Ведь креатив нужен, когда ты должен создавать моменты. Как раз с моментами и с их количеством у нас абсолютно не было проблем. Мы создали более 20 убойных голевых моментов. Но именно в завершении не хватало остроты. Даже если взять первый период, то мы имели шикарнейшие возможности. И что мы делали? Просто бросали в щитки.

А какие пропущенные голы для вас были наиболее обидными? Когда «Авангард» реально допускал ошибки?

– Это первый гол. Там не было абсолютно никакого креатива в исполнении противника. Они бросили по пустому льду, и шайба залетела. Этого не должно было быть. И четвертая шайба, когда шел бросок из‑за ворот. Этого гола тоже не должно было быть.

Плюс у них был еще трудовой «мусорный» гол – подправление, и шайба в наших воротах. Это как раз показывает, что ты хочешь побеждать, и ты работаешь на это. А мы старались сыграть покрасивее, делали лишние пасы. А нужно было просто поднять шайбу и бросить над щитками или заслонить обзор вратарю. Нам не хватало трафика под воротами. Когда голкипер соперника в огне, то красивыми розыгрышами ты его не возьмешь. Нужно искать удачу через «мусорные» голы, – сказал Буше.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
