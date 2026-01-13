Козлов о 4:3 с «Авангардом»: «Взять два очка в Омске – для «Салавата» геройский поступок. Пошел вирус по раздевалке, Кузнецов два дня пролежал с температурой»

Виктор Козлов: взять два очка в Омске – для «Салавата» это геройский поступок.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о гостевой победе над «Авангардом» (4:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Важная победа. Взять два очка в Омске – для нас это геройский поступок. Тем более в ситуации, когда у нас очень много больных и травмированных. Мы очень хорошо сыграли в обороне. А в атаке реализовали моменты, которые у нас появлялись. Так что хорошая победа. Для нас она была очень важна.

– Вам в целом удаются матчи против «Авангарда». Можно ли сказать, что для вас это удобный соперник?

– Против такого соперника никому не удобно играть. Команда хорошо прессингует, здорово играет в атаке. Ребята квалифицированные. Тем более в Омске. Всем здесь неудобно.

– Не почувствовали, что в концовке ваши ребята где‑то дрогнули? Хозяева могли отыграться.

– Мы знали, что у них сильное большинство, достаточно квалифицированных нападающих, которые могут забить. Вот они два гола и забили – в большинстве и «6 на 5». Но в концовке мы выстояли, Семен Вязовой очень хорошо сыграл, и все ребята действовали правильно, четко и надежно.

– Почему вы в воротах почти не используете Илью Коновалова? Не наестся ли Вязовой?

– Есть такие опасения, но пока играет Семен. Пока нам нужно выигрывать матчи, каждое очко важно. Поэтому мы должны очень взвешенно подходить к каждому матчу. Вязовой провел уже 18 матчей подряд. В то же время мы и набираем очки в этих матчах. В нашей ситуации это очень важно.

– Вас не беспокоит, что «Салават Юлаев» не так много бросает по воротам?

– На мой взгляд, ребята принимают правильные решения при входе в зону. Они бросают их тех позиций, когда ты имеешь хороший шанс забросить шайбу. Когда ты входишь в зону, то либо идешь на сохранение, либо переходишь в позиционную атаку. Это тоже важный компонент игры. Где‑то ты уводишь опасность от свои ворот, где‑то перехватываешь инициативу, создавая другие моменты. И выбиваешь силу из соперника, когда ты заставляешь его играть в обороне.

– Что с вашим капитаном Григорием Паниным? Как серьезно он приболел?

– У нас как‑то пошел вирус по раздевалке. Евгений Кузнецов вот два дня пролежал с температурой. Вы даже по моему осипшему голосу слышите, что вирус в команде присутствует. Мы боремся с этим. Поэтому и говорю, что ребята – герои, что в такой ситуации взяли два очка в Омске.

– А как вы сохраняете голос?

– У меня нет лайфхака. Только горячий чай, – сказал Козлов.