  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о 4:3 с «Авангардом»: «Взять два очка в Омске – для «Салавата» геройский поступок. Пошел вирус по раздевалке, Кузнецов два дня пролежал с температурой»
17

Козлов о 4:3 с «Авангардом»: «Взять два очка в Омске – для «Салавата» геройский поступок. Пошел вирус по раздевалке, Кузнецов два дня пролежал с температурой»

Виктор Козлов: взять два очка в Омске – для «Салавата» это геройский поступок.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о гостевой победе над «Авангардом» (4:3) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

– Важная победа. Взять два очка в Омске – для нас это геройский поступок. Тем более в ситуации, когда у нас очень много больных и травмированных. Мы очень хорошо сыграли в обороне. А в атаке реализовали моменты, которые у нас появлялись. Так что хорошая победа. Для нас она была очень важна.

Вам в целом удаются матчи против «Авангарда». Можно ли сказать, что для вас это удобный соперник?

– Против такого соперника никому не удобно играть. Команда хорошо прессингует, здорово играет в атаке. Ребята квалифицированные. Тем более в Омске. Всем здесь неудобно.

Не почувствовали, что в концовке ваши ребята где‑то дрогнули? Хозяева могли отыграться.

– Мы знали, что у них сильное большинство, достаточно квалифицированных нападающих, которые могут забить. Вот они два гола и забили – в большинстве и «6 на 5». Но в концовке мы выстояли, Семен Вязовой очень хорошо сыграл, и все ребята действовали правильно, четко и надежно.

Почему вы в воротах почти не используете Илью Коновалова? Не наестся ли Вязовой?

– Есть такие опасения, но пока играет Семен. Пока нам нужно выигрывать матчи, каждое очко важно. Поэтому мы должны очень взвешенно подходить к каждому матчу. Вязовой провел уже 18 матчей подряд. В то же время мы и набираем очки в этих матчах. В нашей ситуации это очень важно.

Вас не беспокоит, что «Салават Юлаев» не так много бросает по воротам?

– На мой взгляд, ребята принимают правильные решения при входе в зону. Они бросают их тех позиций, когда ты имеешь хороший шанс забросить шайбу. Когда ты входишь в зону, то либо идешь на сохранение, либо переходишь в позиционную атаку. Это тоже важный компонент игры. Где‑то ты уводишь опасность от свои ворот, где‑то перехватываешь инициативу, создавая другие моменты. И выбиваешь силу из соперника, когда ты заставляешь его играть в обороне.

Что с вашим капитаном Григорием Паниным? Как серьезно он приболел?

– У нас как‑то пошел вирус по раздевалке. Евгений Кузнецов вот два дня пролежал с температурой. Вы даже по моему осипшему голосу слышите, что вирус в команде присутствует. Мы боремся с этим. Поэтому и говорю, что ребята – герои, что в такой ситуации взяли два очка в Омске.

А как вы сохраняете голос?

– У меня нет лайфхака. Только горячий чай, – сказал Козлов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoГригорий Панин
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoАвангард
logoЕвгений Кузнецов
logoИлья Коновалов
logoСемен Вязовой
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Бостон», «Детройт» и «Оттава» интересуются Андерссоном из «Калгари». «Брюинс» могут обменять Лорея и выбор в 1-м раунде драфта (RG)
21 минуту назад
«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв
42 минуты назад
КХЛ. СКА проиграл «Сочи» в единственном матче дня
49 минут назад
Шестеркин и Фокс катались перед тренировкой «Рейнджерс». Вратарь не играет с 6 января из-за травмы
сегодня, 18:31
Андрей Сафронов: «Спорт должен быть вне политики. Трамп это продемонстрировал, назвав Бобровского великолепным без зазрения совести. Это ценный комплимент со стороны Америки»
сегодня, 18:12
Рутерфорд о перестройке в «Ванкувере»: «Наша обязанность – слушать предложения по всем игрокам»
сегодня, 17:59
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Сент-Луисом», «Каролина» – с «Флоридой», «Сан-Хосе» против «Детройта», «Колорадо» встретится с «Нэшвиллом»
сегодня, 16:57
Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Приятно, что президент США отмечает его игру. Это здорово для нашей вратарской школы. Сергей уже давно всем все доказал»
сегодня, 17:34
Дрегер о возможном обмене Петтерссона: «Ванкувер» будет прислушиваться к проявляемому к Элиасу интересу. Руководство использует слово «перестройка», они должны быть открыты для всего»
сегодня, 17:25
Александр Тихонов: «Трампа терпеть не могу, но спасибо ему за высокую оценку таланта Бобровского. Во всем остальном я бы давно посадил его на задницу»
сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Он действительно легенда. Радует, что президент тоже интересуется и знает его игру. Сергей – один из лучших голкиперов в НХЛ»
38 минут назад
Максим Рыбин: «Связка Хомченко – Самсонов, возможно, сильнейшая в КХЛ бригада. Вратарскую линию «Сочи» закрыл, она грамотная, стабильная»
сегодня, 17:42
Барзэл набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 145+355 в 576 матчах
сегодня, 16:24
Каменский о будущем Овечкина: «Хотим видеть его на льду, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой, результатами и рекордами»
сегодня, 15:57
Арбитр Егоров о службе в президентском полку ФСО: «Занимались охраной Кремля и прилегающих объектов. Предлагали остаться, но я выбрал судейство»
сегодня, 15:50
Депутат Журова: «Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Овечкин и Бобровский, заслуживает уважения. Абсолютно нормальная позиция»
сегодня, 15:37
Быков о Бобровском: «Заслужил похвалу от Трампа своей достойной игрой. Сергей – большой профессионал»
сегодня, 15:13
«Барыс» перевел Гайтамирова в список отказов. У защитника 167 игр в КХЛ за клуб
сегодня, 14:08
Дрегер о Панарине: «Переговоры о продлении контракта неактивны. Если «Рейнджерс» попросят его снять запрет на обмен, какой будет реакция? Они надеются узнать это до Олимпиады»
сегодня, 12:13
«Лада» расторгла контракт с Кривокрасовым по соглашению сторон. Тренер отвечал за большинство, клуб идет последним в КХЛ по реализации
сегодня, 10:59