Хайруллин о ситуации Пилипенко: «Договорились так: «Спартак» продает в «Амур» Филина, а те отдают его в «Северсталь» за Кирилла. Красно-белые узнали и отказались отдавать игрока конкуренту»

Артур Хайруллин раскрыл подробности несостоявшегося обмена Пилипенко.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин высказался о ситуации с Кириллом Пилипенко.

Ранее сообщалось , что «Северсталь» поместит форварда в список отказов, а хабаровчане заберут игрока.

«Договорились изначально так: «Спартак» продает в «Амур» Филина, а «Амур» отдает его в «Северсталь» плюс платит деньги за Пилипенко.

Но в «Спартаке» узнали об этой схеме и отказались отдавать своего игрока в стан конкурента», – написал Хайруллин.