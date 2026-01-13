Хайруллин о ситуации Пилипенко: «Договорились так: «Спартак» продает в «Амур» Филина, а те отдают его в «Северсталь» за Кирилла. Красно-белые узнали и отказались отдавать игрока конкуренту»
Артур Хайруллин раскрыл подробности несостоявшегося обмена Пилипенко.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин высказался о ситуации с Кириллом Пилипенко.
Ранее сообщалось, что «Северсталь» поместит форварда в список отказов, а хабаровчане заберут игрока.
«Договорились изначально так: «Спартак» продает в «Амур» Филина, а «Амур» отдает его в «Северсталь» плюс платит деньги за Пилипенко.
Но в «Спартаке» узнали об этой схеме и отказались отдавать своего игрока в стан конкурента», – написал Хайруллин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
