Фетисов о призывах лишить США ЧМ-2026: «Посмотрим, как они будут выкручиваться. Прецедент хороший с точки зрения нашей ситуации»

Фетисов о призывах лишить США ЧМ-2026: посмотрим, как они будут выкручиваться.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался по поводу призывов лишить США проведения ЧМ-2026 по футболу из-за действий страны в Венесуэле и внутренних беспорядков.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле – нанесли массированный удар по Каракасу, захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с супругой и вывезли их в Нью-Йорк.

– Насколько высока вероятность того, что США могут лишить ЧМ-2026?

– Посмотрим, что будет происходить. На самом деле, прецедент хороший, имею в виду с точки зрения нашей ситуации. Посмотрим, как они будут сейчас из этой ситуации выкручиваться. Будет интересно.

– Доминик Гашек призывает лишить США ЧМ-2026…

– Я не хочу про Гашека вообще говорить. Больше про него меня не спрашивайте. Я уже накомментировал. Он много чего предлагает, а толку от этого никакого. Комментировать не собираюсь. Не в порядке у него с головой или еще с чем-то», – сказал Фетисов.