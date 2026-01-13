Кузнецов впервые не набрал очки за «Салават». У форварда 4 минуты штрафа с «Авангардом», 1 броскок в створ и 5 выигранных вбрасываний из 18

Кузнецов не набрал очки в матче с «Авангардом».

Евгений Кузнецов впервые не набрал очки в матче за «Салават Юлаев».

Форвард провел за уфимцев третью игру, за две предыдущие он набрал 1+2.

Сегодня команда обыграла «Авангард» на выезде в матче FONBET Чемпионате КХЛ (4:3).

Кузнецов провел на площадке 18 минут 43 секунды. Заработал четыре минуты штрафа (две за удар клюшкой и еще две – за неспортивное поведение). Евгений нанес один бросок в створ ворот и выиграл 5 вбрасываний из 18.