Кузнецов впервые не набрал очки за «Салават». У форварда 4 минуты штрафа с «Авангардом», 1 броскок в створ и 5 выигранных вбрасываний из 18
Кузнецов не набрал очки в матче с «Авангардом».
Евгений Кузнецов впервые не набрал очки в матче за «Салават Юлаев».
Форвард провел за уфимцев третью игру, за две предыдущие он набрал 1+2.
Сегодня команда обыграла «Авангард» на выезде в матче FONBET Чемпионате КХЛ (4:3).
Кузнецов провел на площадке 18 минут 43 секунды. Заработал четыре минуты штрафа (две за удар клюшкой и еще две – за неспортивное поведение). Евгений нанес один бросок в створ ворот и выиграл 5 вбрасываний из 18.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости