«Салават» впервые в сезоне обыграл «Авангард» – 4:3. Команда Козлова выиграла 4 матча подряд и идет 7-й за Востоке

«Салават» впервые в сезоне обыграл «Авангард».

«Салават Юлаев » впервые в текущем сезоне обыграл «Авангард».

Команда Виктора Козлова одержала победу в гостевом матче со счетом 4:3 в FONBET Чемпионате КХЛ.

До этого уфимцы дважды в этом сезоне проиграли «Авангарду ».

«Салават» выиграл четвертый матч подряд. Команда идет на 7-й строчке в Восточной конференции.

В свою очередь, «Авангард» потерпел второе поражение подряд. Команда Ги Буше располагается на 3-й строчке на Востоке.