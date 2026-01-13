«Салават» впервые в сезоне обыграл «Авангард» – 4:3. Команда Козлова выиграла 4 матча подряд и идет 7-й за Востоке
«Салават» впервые в сезоне обыграл «Авангард».
«Салават Юлаев» впервые в текущем сезоне обыграл «Авангард».
Команда Виктора Козлова одержала победу в гостевом матче со счетом 4:3 в FONBET Чемпионате КХЛ.
До этого уфимцы дважды в этом сезоне проиграли «Авангарду».
«Салават» выиграл четвертый матч подряд. Команда идет на 7-й строчке в Восточной конференции.
В свою очередь, «Авангард» потерпел второе поражение подряд. Команда Ги Буше располагается на 3-й строчке на Востоке.
