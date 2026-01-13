Сурин вернулся к тренировкам на льду. 19-летний форвард «Локомотива» не играет с 20 декабря из-за перелома руки
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин вернулся к тренировкам на льду.
19-летний хоккеист не играет с 20 декабря из-за перелома руки. Сообщалось, что срок его восстановления составит около шести недель.
В текущем сезоне FONBET КХЛ Сурин набрал 27 (13+14) очков в 39 матчах и был выбран для участия в Матче звезд КХЛ, который пройдет в феврале в Екатеринбурге.
