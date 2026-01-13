Максим Кузнецов врезался головой в борт после контакта с Котляревским из «Авангарда». Форвард «Салавата» упал на лед и стучал ногой по площадке
Максим Кузнецов из «Салавата» врезался головой в борт в игре с «Авангардом».
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов врезался головой в борт во время матча FONBET КХЛ с «Авангардом» (1:0, второй период).
Инцидент произошел в начале первого периода. Кузнецов пошел за шайбой, находившейся в зоне уфимской команды. Подъезжая к борту, он поставил спину форварду «Авангарда» Михаилу Котляревскому, который толкнул соперника.
Хоккеист «Салавата» потерял равновесие и влетел головой в борт. Упав на лед, он держался за шлем и стучал ногой по площадке. Игру временно приостановили.
Кузнецов смог подняться и покинуть площадку без помощи медицинского персонала. Котляревский не был наказан по итогам эпизода.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
