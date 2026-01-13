Агент Бурдасова о поиске клуба для форварда: «Пока вариантов нет, ждем. Команды будут усиливаться перед плей-офф, многим нужны опытные игроки»
Агент Бурдасова о трудоустройстве игрока в КХЛ: пока вариантов нет.
Агент Шуми Бабаев заявил, что у Антона Бурдасова пока нет вариантов продолжения карьеры в FONBET КХЛ.
34-летний форвард в этом сезоне выступал за «Ладу» до расторжения контракта. Он провел 16 матчей и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 9».
– Есть ли варианты продолжения карьеры для Сергея Шумакова и Антона Бурдасова?
– Пока вариантов нет, но я работаю.
– Непривычно видеть Бурдасова не в КХЛ.
– Непонятно, почему так сложилось в этом сезоне. Пока ждем. Сейчас команды будут усиливаться перед плей-офф. Многим нужны опытные игроки, тем более все видели, что Бурдасов может давать результат. Посмотрим, что будет, – сказал Бабаев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
