Агент Бурдасова о поиске клуба для форварда: «Пока вариантов нет, ждем. Команды будут усиливаться перед плей-офф, многим нужны опытные игроки»

Агент Бурдасова о трудоустройстве игрока в КХЛ: пока вариантов нет.

Агент Шуми Бабаев заявил, что у Антона Бурдасова пока нет вариантов продолжения карьеры в FONBET КХЛ.

34-летний форвард в этом сезоне выступал за «Ладу» до расторжения контракта. Он провел 16 матчей и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 9».

– Есть ли варианты продолжения карьеры для Сергея Шумакова и Антона Бурдасова?

– Пока вариантов нет, но я работаю.

– Непривычно видеть Бурдасова не в КХЛ.

– Непонятно, почему так сложилось в этом сезоне. Пока ждем. Сейчас команды будут усиливаться перед плей-офф. Многим нужны опытные игроки, тем более все видели, что Бурдасов может давать результат. Посмотрим, что будет, – сказал Бабаев.

Золотая молодежка-2011. Где сейчас та команда?