«###### чебуроды вышли», «########». Комментатор Гречанин оскорбил казахстанцев во время матча «Сибири» и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске

Комментатор оскорбил казахстанцев во время матча «Сибири» и «Астаны».

Комментатор Максим Гречанин оскорбил казахстанских хоккеистов на матче «Сибири » и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске, сообщает телеграм-канал «Mash на Спорте».

Гречанин думал, что микрофон выключен и произнес в адрес игроков «Астаны» следующие фразы: «Сейчас эти ######## повернутся спиной. Хотя бы номера на рукавах есть» и «###### (чертовы) чебуроды вышли».

Позднее комментатор извинился за произошедшее.

«То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча, вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК «Астана», ни в отношении любой другой команды.

Это было грубо и неэтично с моей стороны и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран», – сказал Гречанин.

Отмечается, что родители подали жалобу на Гречанина. Ему также может грозить уголовное дело по ст. 282 УК РФ за «возбуждение межнациональной ненависти или вражды».