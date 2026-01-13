Плющев о выводе номера Федорова в «Детройте»: «Не что‑то сверхъестественное – отдали дань уважения игроку, который много лет радовал болельщиков»

Плющев о выводе номера Федорова в «Детройте»: ничего сверхъестественного.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал вывод игрового номера Сергея Федорова из обращения в «Детройте».

Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Ред Уингс» и «Каролиной» (4:3 ОТ).

– Сергей Федоров сделал себе хорошую карьеру в «Детройте », он был достаточно значимым игроком. Естественно, у болельщиков остались о нем самые лучшие впечатления. Поэтому я не считаю, что произошло что‑то сверхъестественное, отдали дань уважения игроку, который на протяжении многих лет радовал болельщиков своим мастерством.

– Кто еще из российских хоккеистов заслужил подобной чести?

– Это обсуждать я не собираюсь. Во‑первых, это не от меня зависит. Сложно предположить, потому что у разных клубов разные критерии. Но у нас много достойных игроков, которые с честью защищали интересы клубов НХЛ.

Мастеров много, но как уж там будут определять, мне комментировать сложно, – сказал Плющев.

