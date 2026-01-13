  • Спортс
  • Галимов о причинах поражения «Динамо»: «Если бы мы знали, но мы не знаем, что это такое. Где‑то «Торпедо» фартануло»
Нападающий «Динамо» Ансель Галимов прокомментировал поражение московского клуба от «Торпедо» (3:4 ОТ) в матче FONBET КХЛ. Бело-голубые вели 3:1 к 54-й минуте.

– Что произошло в концовке третьего периода? Как вы можете объяснить, что «Торпедо» забрасывает вторую шайбу, а за 37 секунд до конца сравнивает счет в матче?

– Мы не знаем, что произошло. Вы ответьте на этот вопрос, может быть, у вас есть объяснение. Потеря концентрации? Вряд ли. Если бы мы знали… Но мы не знаем, что это такое.

– Но в целом матч в вашем исполнении был неплохим.

– Вроде да. Забили хорошие голы, но в пропущенных шайбах где‑то недоработали, ошиблись. Где‑то «Торпедо» повезло, фартануло. Не зря говорят, что в спорте такое бывает, – сказал Галимов.

«Юрзинов на «жопошный» хоккей переходил – укорачивали смены, упрощали. Он такие игры не отпускал». Давыдов о поражении «Динамо» от «Торпедо» при 3:1 в 3-м периоде

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
