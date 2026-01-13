ЦСКА – «Спартак» самый просматриваемый матч КХЛ на новогодних каникулах на Кинопоиске. Игру «Барса» – «Реал» в Суперкубке Испании посмотрели 511 тысяч подписчиков
Кинопоиск поделился информацией о самых популярных спортивных событиях на стриминге на новогодних каникулах.
Подписчики «Яндекс Плюс» чаще всего из спортивных событий смотрели матчи КХЛ и европейский футбол. Аудитория спорта на Кинопоиске в праздники достигла двух миллионов подписчиков.
Наибольшее число зрителей посмотрели финал Суперкубка Испании по футболу между «Барселоной» и «Реалом» (3:2) – 511 тысяч подписчиков.
Количество просмотров матчей FONBET КХЛ не уточняется, но топ-10 выглядит следующим образом:
1. ЦСКА – «Спартак», 11 января;
2. «Металлург» – «Локомотив», 6 января;
3. «Металлург» – «Авангард», 8 января;
4. «Трактор» – «Сибирь», 11 января;
5. «Ак Барс» – «Авангард», 6 января;
6. ЦСКА – «Локомотив», 4 января;
7. «Сибирь» – «Локомотив», 8 января;
8. «Торпедо» – «Спартак», 4 января;
9. «Северсталь» – «Торпедо», 10 января;
10. ЦСКА – «Шанхай», 9 января.
Совокупно фильмы, сериалы, шоу, ТВ и спорт на Кинопоиске на новогодних выходных смотрели 16 миллионов подписчиков – это на 23% больше, чем в прошлом году, и почти столько же, сколько обычно за месяц. В среднем в праздничные дни один подписчик провел на платформе 21 час (с 31 декабря по 11 января включительно).