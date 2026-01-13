  • Спортс
  • ЦСКА – «Спартак» самый просматриваемый матч КХЛ на новогодних каникулах на Кинопоиске. Игру «Барса» – «Реал» в Суперкубке Испании посмотрели 511 тысяч подписчиков
Кинопоиск поделился информацией о самых популярных спортивных событиях на стриминге на новогодних каникулах.

Подписчики «Яндекс Плюс» чаще всего из спортивных событий смотрели матчи КХЛ и европейский футбол. Аудитория спорта на Кинопоиске в праздники достигла двух миллионов подписчиков.

Наибольшее число зрителей посмотрели финал Суперкубка Испании по футболу между «Барселоной» и «Реалом» (3:2) – 511 тысяч подписчиков.

Количество просмотров матчей FONBET КХЛ не уточняется, но топ-10 выглядит следующим образом:

1. ЦСКА – «Спартак», 11 января;

2. «Металлург» – «Локомотив», 6 января;

3. «Металлург» – «Авангард», 8 января;

4. «Трактор» – «Сибирь», 11 января;

5. «Ак Барс» – «Авангард», 6 января;

6. ЦСКА – «Локомотив», 4 января;

7. «Сибирь» – «Локомотив», 8 января;

8. «Торпедо» – «Спартак», 4 января;

9. «Северсталь» – «Торпедо», 10 января;

10. ЦСКА – «Шанхай», 9 января.

Совокупно фильмы, сериалы, шоу, ТВ и спорт на Кинопоиске на новогодних выходных смотрели 16 миллионов подписчиков – это на 23% больше, чем в прошлом году, и почти столько же, сколько обычно за месяц. В среднем в праздничные дни один подписчик провел на платформе 21 час (с 31 декабря по 11 января включительно).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
