Ротенберг о сборной: «Победа на ОИ-2018 – самый запоминающийся матч для меня. Это мечта маленького мальчика, что мы вместе можем быть участниками команды и выиграть золото»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг назвал самые запоминающиеся матчи сборной России.

– Назовите пять самых запоминающихся матчей сборной России для вас.

– Самый запоминающийся матч – победа на Олимпиаде в Южной Корее (в финале – 4:3 ОТ с Германией – Спортс’‘). На всю жизнь останется для меня как самый выдающийся результат на сегодняшний день. Это мечта маленького мальчика, который никогда не мог подумать, что мы вместе можем быть участниками той команды и выиграть золото.

Конечно, есть еще очень важные матчи в истории сборной России. Я был в Турине на игре Россия – Канада, когда мы победили Уэйна Гретцки (был генменеджером сборной Канады на Играх в 2006 году – Спортс’‘), обыграли самую сильную сборную в четвертьфинале. У нас была великая сборная, молодой Овечкин.

Чемпионат мира-2008 в Квебеке – важная победа. Я видел, как ребята старались и работали. Как и все, я болел за команду.

Первая моя игра как генерального менеджера сборной России – в Питере было 76 000 зрителей на «Газпром-Арене», мы выиграли у Финляндии со счетом 5:0. Надеюсь, что мы скоро это повторим. Хотим организовать такой матч в Москве на «ВТБ-Арене».

Самая запоминающаяся игра в качестве главного тренера – это победа на 9 мая в честь ветеранов Великой Отечественной войны (в матче с Беларусью – Спортс’‘). В этот день очень важно побеждать. Я очень переживал, но мы победили, – сказал Ротенберг .

