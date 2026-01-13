  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай» может назначить Воробьева главным тренером. Ранее пост покинул Галлан (ТАСС)
12

«Шанхай» может назначить Воробьева главным тренером. Ранее пост покинул Галлан (ТАСС)

«Шанхай» может назначить Илью Воробьева главным тренером.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, «Шанхай» изучает возможность прихода Ильи Воробьева в качестве главного тренера.

Ранее по состоянию здоровья пост покинул Жерар Галлан. Исполняющий обязанности стал его помощник Майк Келли.

Воробьев не работает главным тренером после ухода из ЦСКА весной 2025 года. В 2016 году «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина под его руководством.

«Шанхай» занимает девятое место в таблице Западной конференции. В активе китайского клуба 43 очка за 43 матча.

Плющев о «Шанхае»: «Было бы больше россиян – была бы перспектива биться. У гастролеров‑гастарбайтеров этого нет: приехали, подзаработали, уехали»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoЖерар Галлан
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoИлья Воробьев
возможные переходы
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о «Шанхае»: «Было бы больше россиян – была бы перспектива биться. У гастролеров‑гастарбайтеров этого нет: приехали, подзаработали, уехали»
13 января, 08:58
Галлан покинул пост тренера «Шанхая», чтобы «сосредоточиться на восстановлении здоровья». Его помощник Келли стал и.о. главного тренера
13 января, 06:40
ЛеБрюн о Галлане: «После борьбы с болезнью он решил прекратить тренерскую деятельность до конца сезона. Он возвращается в Канаду»
12 января, 18:31
Главные новости
«Бостон», «Детройт» и «Оттава» интересуются Андерссоном из «Калгари». «Брюинс» могут обменять Лорея и выбор в 1-м раунде драфта (RG)
20 минут назад
«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв
41 минуту назад
КХЛ. СКА проиграл «Сочи» в единственном матче дня
48 минут назад
Шестеркин и Фокс катались перед тренировкой «Рейнджерс». Вратарь не играет с 6 января из-за травмы
сегодня, 18:31
Андрей Сафронов: «Спорт должен быть вне политики. Трамп это продемонстрировал, назвав Бобровского великолепным без зазрения совести. Это ценный комплимент со стороны Америки»
сегодня, 18:12
Рутерфорд о перестройке в «Ванкувере»: «Наша обязанность – слушать предложения по всем игрокам»
сегодня, 17:59
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Сент-Луисом», «Каролина» – с «Флоридой», «Сан-Хосе» против «Детройта», «Колорадо» встретится с «Нэшвиллом»
сегодня, 16:57
Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Приятно, что президент США отмечает его игру. Это здорово для нашей вратарской школы. Сергей уже давно всем все доказал»
сегодня, 17:34
Дрегер о возможном обмене Петтерссона: «Ванкувер» будет прислушиваться к проявляемому к Элиасу интересу. Руководство использует слово «перестройка», они должны быть открыты для всего»
сегодня, 17:25
Александр Тихонов: «Трампа терпеть не могу, но спасибо ему за высокую оценку таланта Бобровского. Во всем остальном я бы давно посадил его на задницу»
сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Он действительно легенда. Радует, что президент тоже интересуется и знает его игру. Сергей – один из лучших голкиперов в НХЛ»
37 минут назад
Максим Рыбин: «Связка Хомченко – Самсонов, возможно, сильнейшая в КХЛ бригада. Вратарскую линию «Сочи» закрыл, она грамотная, стабильная»
сегодня, 17:42
Барзэл набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 145+355 в 576 матчах
сегодня, 16:24
Каменский о будущем Овечкина: «Хотим видеть его на льду, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой, результатами и рекордами»
сегодня, 15:57
Арбитр Егоров о службе в президентском полку ФСО: «Занимались охраной Кремля и прилегающих объектов. Предлагали остаться, но я выбрал судейство»
сегодня, 15:50
Депутат Журова: «Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Овечкин и Бобровский, заслуживает уважения. Абсолютно нормальная позиция»
сегодня, 15:37
Быков о Бобровском: «Заслужил похвалу от Трампа своей достойной игрой. Сергей – большой профессионал»
сегодня, 15:13
«Барыс» перевел Гайтамирова в список отказов. У защитника 167 игр в КХЛ за клуб
сегодня, 14:08
Дрегер о Панарине: «Переговоры о продлении контракта неактивны. Если «Рейнджерс» попросят его снять запрет на обмен, какой будет реакция? Они надеются узнать это до Олимпиады»
сегодня, 12:13
«Лада» расторгла контракт с Кривокрасовым по соглашению сторон. Тренер отвечал за большинство, клуб идет последним в КХЛ по реализации
сегодня, 10:59