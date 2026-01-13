«Шанхай» может назначить Воробьева главным тренером. Ранее пост покинул Галлан (ТАСС)

«Шанхай» может назначить Илью Воробьева главным тренером.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, «Шанхай » изучает возможность прихода Ильи Воробьева в качестве главного тренера.

Ранее по состоянию здоровья пост покинул Жерар Галлан . Исполняющий обязанности стал его помощник Майк Келли.

Воробьев не работает главным тренером после ухода из ЦСКА весной 2025 года. В 2016 году «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина под его руководством.

«Шанхай» занимает девятое место в таблице Западной конференции. В активе китайского клуба 43 очка за 43 матча.

