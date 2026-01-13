«Шанхай» может назначить Воробьева главным тренером. Ранее пост покинул Галлан (ТАСС)
«Шанхай» может назначить Илью Воробьева главным тренером.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, «Шанхай» изучает возможность прихода Ильи Воробьева в качестве главного тренера.
Ранее по состоянию здоровья пост покинул Жерар Галлан. Исполняющий обязанности стал его помощник Майк Келли.
Воробьев не работает главным тренером после ухода из ЦСКА весной 2025 года. В 2016 году «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина под его руководством.
«Шанхай» занимает девятое место в таблице Западной конференции. В активе китайского клуба 43 очка за 43 матча.
Плющев о «Шанхае»: «Было бы больше россиян – была бы перспектива биться. У гастролеров‑гастарбайтеров этого нет: приехали, подзаработали, уехали»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
