«Юрзинов на «жопошный» хоккей переходил – укорачивали смены, упрощали. Он такие игры не отпускал». Давыдов о поражении «Динамо» от «Торпедо» при 3:1 в 3-м периоде
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре «Динамо» в FONBET КХЛ.
– «Динамо» умудрилось дома проиграть «Торпедо», побеждая к 54-й минуте – 3:1. Хорошо, что взяли хотя бы очко, но такие игры настроения нам, ветеранам «Динамо», не поднимают.
– В чем ошибка?
– Концовка игры была пущена на самотек. «Торпедо» на 54-й минуте делает счет – 2:3, но на нашей лавочке ничего не меняется. А ведь надо было брать тренерскую минуту, будить хоккеистов, упрощать игру.
Я вам скажу, что Чернышев и Юрзинов такие игры не отпускали. Применяли все разрешенные приемы – укорачивали смены, затягивали их, упрощали. Как говорил Юрзинов, переходим на «жопошный» хоккей.
А тут как рулетка 54 минуты крутилась, так и продолжала крутиться. Ошибка, которая стоила нам победы, – сказал Давыдов.
Вячеслав Козлов о 3:4 от «Торпедо»: «Двоякое впечатление, играли 50-55 минут в хороший хоккей, в конце потеряли концентрацию. В овертайме даже шайбу не потрогали»