Кучеров набрал 2+ очка в 9 матчах подряд – второй результат в истории НХЛ для игроков, рожденных не в Северной Америке. У Могильного столько же, рекорд у Ягра – 10 игр

Кучеров набрал 2 очка и более в 9 матчах НХЛ подряд.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1).

Российский хоккеист продлил серию игр, в которых делал два результативных действия и более, до девяти. Это второе место в истории НХЛ для игроков, родившихся за пределами Северной Америки, наравне с Александром Могильным (сезон-1992/93).

Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру – 10 игр подряд в сезоне-1995/96.

В этом сезоне Кучеров набрал 67 (23+44) очка при полезности «плюс 24» в 40 матчах чемпионата. Следующую игру «Тампа» проведет с «Питтсбургом» в ночь с 13 на 14 января.

