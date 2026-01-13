  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник «Спартака» Орлов: «Болельщицы звонили по несколько раз в день: «Привет, как дела?» Пришлось включать авиарежим в свободное время»
Защитник «Спартака» Орлов: «Болельщицы звонили по несколько раз в день: «Привет, как дела?» Пришлось включать авиарежим в свободное время»

Защитник «Спартака» Орлов о фанатках: звонили по несколько раз в день.

Защитник «Спартака» Даниил Орлов рассказал, что ему неоднократно звонили фанатки.

В этом сезоне 22-летний хоккеист набрал 21 (6+15) очко в 42 матчах при полезности «минус 5».

– В «Спартаке» вы выходите в большинстве и в первой паре защитников, в этом году отправитесь на Матч звезд. Чувствуете, что это серьезная веха в карьере?

– Не задумывался об этом как о какой‑то вехе. Это все ежедневная работа. И сейчас понимаю, что мне еще расти и расти.

– Можете вообще на улицу выйти без фото с фанатами или автографа? Или везде узнают?

– Приятно, что хоккеистов «Спартака» часто узнают на улицах. Чувствуем, что мы играем в народной команде. В клубе уделяют много времени работе с нами в плане узнаваемости и популяризации.

Бывало, что болельщики – и даже скорее болельщицы – узнавали номер телефона и звонили по несколько раз в день.

– Что говорили, когда дозванивались?

– Да ничего, просто: «Привет, как дела?» В итоге закончилось тем, что в свободное время пришлось авиарежим включать.

– Самое неожиданное место, где вас узнали фанаты?

– Из последнего: обедал в кафе с отцом, подошел человек, попросил автограф. Было неожиданно, – сказал Орлов.

Даниил Орлов о «Нью-Джерси»: «Говорят, что ждут. Но я стараюсь рассуждать разумно, сейчас все мои мысли только о «Спартаке» и Кубке Гагарина»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
