Перри сделал 500-й ассист в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» первым в истории лиги достиг этой отметки в 40+ лет

Кори Перри сделал 500-й ассист в НХЛ.

40-летний форвард «Лос-Анджелеса » Кори Перри сделал голевую передачу в игре против «Далласа» (1:3). Этот ассист стал 500-м для игрока в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Перри – первый хоккеист в истории лиги, достигший этой отметки в возрасте 40 лет и старше. Ранее самым возрастным игроком, сделавшим 500-ю голевую передачу в НХЛ, был Стив Томас (39 лет и 263 дня, апрель 2003-го).

В этом сезоне на счету Перри 23 (10+13) очка в 37 матчах. Всего за карьеру – 958 (458+500) баллов за 1429 игр.

Два 40-летних игрока – Овечкин и Перри – забросили по 10+ шайб в сезоне НХЛ. Это 1-й такой случай за 9 лет