«Сибирь» заплатила 10 млн рублей «Спартаку» за Ткаченко. У форварда 13 очков в 32 матчах сезона ВХЛ (Артур Хайруллин)

«Сибирь» заплатила 10 млн рублей «Спартаку» за Ткаченко.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Сибирь» заплатила «Спартаку » 10 млн рублей за форварда Павла Ткаченко .

Ранее клубы объявили о переходе 28-летнего нападающего в новосибирский клуб за денежную компенсацию.

Ткаченко является воспитанником новосибирского хоккея. С 2016 по 2019 год он провел 64 матча в FONBET КХЛ за «Сибирь », набрав 6 (2+4) очков.

В этом сезоне хоккеист выступал за «Химик » из Olimpbet ВХЛ, набрав 13 (2+11) очков за 32 игры.

«Сибирь» обменяла Чеховича в «Амур» на Талалуева. Иван набрал 12 очков в сезоне, Илья – 14