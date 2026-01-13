Драфт НХЛ-2026 пройдет 26 и 27 июня в Баффало. Децентрализованный формат сохранили
НХЛ объявила, что очередной драфт новичков пройдет 26 и 27 июня в Баффало.
«Это прекрасный спортивный город и хоккейный рынок. Нас здесь всегда встречают великолепно. Болельщики хорошо увлечены и хорошо разбираются в хоккее.
Все факторы, которые можно было бы учесть, учтены на высшем уровне», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Баффало примет драфт впервые с 2016 года, когда «Торонто» выбрал Остона Мэттьюса под первым номером.
Выбор игроков снова пройдет в децентрализованном формате: представители клубов будут работать из офисов в домашних городах, а не приедут всей делегацией в место проведения мероприятия.
