Плющев о «Шанхае»: «Было бы больше россиян – была бы перспектива биться. У гастролеров‑гастарбайтеров этого нет: приехали, подзаработали, уехали»

Владимир Плющев о «Шанхае»: у гастролеров‑гастарбайтеров нет перспективы биться.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию с «Шанхай Дрэгонс » после ухода главного тренера Жерара Галлана по состоянию здоровья.

– Галлан уходит из «Шанхайских Драконов». Как можете оценить его работу, с учетом того, что на данный момент команда идет вне зоны плей‑офф?

– Как оценить его работу, если вы сами сказали, что команда вне восьмерки?

У нас сейчас идет коляда по поводу отъезда иностранных специалистов. Не знаю, с чем это связано, видимо, они приехали сюда поколядовать, и не получилось.

Нужно понимать, что только внутренними ресурсами мы можем решить все проблемы, в том числе и китайского клуба.

Если бы там было больше российских хоккеистов, у них была бы перспектива биться за свое будущее, а у гастролеров‑гастарбайтеров этой перспективы нет, они приехали, подзаработали и уехали, поэтому результат такой.

– Получается, что, на ваш взгляд, отъезд двух канадских главных тренеров КХЛ из четырех пойдет на пользу нашему хоккею?

– Вопрос здесь в другом. Нужно глубже искать причину. Как говорил Козьма Прутков: «Зри в корень».

Хороший специалист независимо от паспорта везде нужен, а если приглашают гастролеров, возникают вопросы к тем, кто принял такое решение. За все нужно отвечать, – сказал Владимир Плющев.

Галлан покинул пост тренера «Шанхая», чтобы «сосредоточиться на восстановлении здоровья». Его помощник Келли стал и.о. главного тренера