Плющев о «Шанхае»: «Было бы больше россиян – была бы перспектива биться. У гастролеров‑гастарбайтеров этого нет: приехали, подзаработали, уехали»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию с «Шанхай Дрэгонс» после ухода главного тренера Жерара Галлана по состоянию здоровья.
– Галлан уходит из «Шанхайских Драконов». Как можете оценить его работу, с учетом того, что на данный момент команда идет вне зоны плей‑офф?
– Как оценить его работу, если вы сами сказали, что команда вне восьмерки?
У нас сейчас идет коляда по поводу отъезда иностранных специалистов. Не знаю, с чем это связано, видимо, они приехали сюда поколядовать, и не получилось.
Нужно понимать, что только внутренними ресурсами мы можем решить все проблемы, в том числе и китайского клуба.
Если бы там было больше российских хоккеистов, у них была бы перспектива биться за свое будущее, а у гастролеров‑гастарбайтеров этой перспективы нет, они приехали, подзаработали и уехали, поэтому результат такой.
– Получается, что, на ваш взгляд, отъезд двух канадских главных тренеров КХЛ из четырех пойдет на пользу нашему хоккею?
– Вопрос здесь в другом. Нужно глубже искать причину. Как говорил Козьма Прутков: «Зри в корень».
Хороший специалист независимо от паспорта везде нужен, а если приглашают гастролеров, возникают вопросы к тем, кто принял такое решение. За все нужно отвечать, – сказал Владимир Плющев.
Галлан покинул пост тренера «Шанхая», чтобы «сосредоточиться на восстановлении здоровья». Его помощник Келли стал и.о. главного тренера