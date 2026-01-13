Грицюк без очков 4 матча подряд, без голов – 6. Форвард «Нью-Джерси» один раз бросил за 15:19 в матче с «Миннесотой»

Арсений Грицюк не набрал очков в четвертом матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:2).

Россиянин нанес один бросок и провел один силовой прием при нейтральной полезности. Игровое время – 15:19 (1:56 – в большинстве).

Таким образом, серия Грицюка без очков продлилась до четырех матчей, без голов – до шести.

В этом сезоне форвард набрал 18 (8+10) очков в 42 матчах чемпионата.