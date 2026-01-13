Мэтисон назвал навык, в котором Демидов похож на Кросби: «Один из тех парней, которые умеет вести шайбу, даже не глядя на нее»
Майк Мэтисон назвал навык, в котором Иван Демидов похож на Сидни Кросби.
Защитник «Монреаля» Майк Мэтисон поделился мнением по поводу нападающего команды Ивана Демидова.
В этом сезоне 20-летний форвард канадского клуба набрал 29 (10+29) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
– Думаю, что он один из тех парней, которые, как это ни странно звучит, умеют вести шайбу, даже не глядя на нее, и таких, с кем я играл, очень мало.
– Кто еще?
– Безусловно, Сидни Кросби, – сказал Майк Мэтисон.
Демидов набрал 0+3 при «+3» за 14 минут на льду против «Ванкувера». 20-летний форвард «Монреаля» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: www.sportsnet.ca
