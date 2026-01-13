Мэтисон назвал навык, в котором Демидов похож на Кросби: «Один из тех парней, которые умеет вести шайбу, даже не глядя на нее»

Майк Мэтисон назвал навык, в котором Иван Демидов похож на Сидни Кросби.

Защитник «Монреаля » Майк Мэтисон поделился мнением по поводу нападающего команды Ивана Демидова .

В этом сезоне 20-летний форвард канадского клуба набрал 29 (10+29) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

– Думаю, что он один из тех парней, которые, как это ни странно звучит, умеют вести шайбу, даже не глядя на нее, и таких, с кем я играл, очень мало.

– Кто еще?

– Безусловно, Сидни Кросби , – сказал Майк Мэтисон.

Демидов набрал 0+3 при «+3» за 14 минут на льду против «Ванкувера». 20-летний форвард «Монреаля» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков