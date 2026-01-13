Хэмилтон сделал 2 передачи и набрал «+3» в матче с «Миннесотой». Защитник вернулся в состав «Нью-Джерси» после одной игры в запасе

Дуги Хэмилтон набрал два очка в матче против «Миннесоты».

Защитник «Нью-Джерси » Дуги Хэмилтон набрал 2 (0+2) очка и стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:2).

Хоккеист вернулся в состав «Дэвилс» после того, как остался в запасе и не сыграл против «Виннипега» (3:4) в прошлом матче.

Игру против «Уайлд» Хэмилтон с показателем полезности «плюс 3». Также он нанес два броска по воротам, заблокировал два броска соперника и провел на льду 19:08 (1:56 – в большинстве, 0:42 – в меньшинстве).

В этом сезоне защитник набрал 12 (5+7) очков при полезности «минус 2» в 41 матче.